сочинение на тему-мой любимый вид спорта-плавание
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сочинение на тему-мой любимый вид спорта-плавание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавание - мой любимый вид спорта. Я всегда с радостью прихожу в бассейн. Я погружаюсь в воду и все забываю. Я люблю разные виды плавания, но особенно мне нравится брасс и кроль. Я хочу в совершенстве овладеть ими, чтобы мой тренер доверил мне выступать на соревнованиях. Плавание помогает мне быть здоровым, выносливым, собранным. Вот почему этот вид спорта мне так нравится.
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