Сочинение-рассуждение на тему зачем нужно изучать символа страны: герб, флаг, гимн

Гость: Гость:

Нужно изучать потому что если мы не будем знать герб тогда мы не будем знать о чем говорят обсуждают люди или например герб школы это символ школы и без него было бы по сути скучно а тут думаешь как же нарисовать какой цвет Флаг нужно знать это например флаг России там есть три цвета и каждый цвет что то означает и это дает понять какая жк то страна гимн нужно знать потому что это песня там говорится какая это страна и мы тоже делаем когда поем вывод