Как изменится сила кулоновского взаимодействия между точечных эл зарядов при увеличении расстояния между ними в 5 раз
Физика
Как изменится сила кулоновского взаимодействия между точечных эл зарядов при увеличении расстояния между ними в 5 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила кулоновского взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. 1/5² = 1/25 Ответ: уменьшится в 25 раз.
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