Как изменится сила кулоновского взаимодействия между точечных эл зарядов при увеличении расстояния между ними в 5 раз

Физика

Как изменится сила кулоновского взаимодействия между точечных эл зарядов при увеличении расстояния между ними в 5 раз

Автор: Гость