Крупнейшим центром торговли России с европейским странами в 17 веке был город

Обществознание
Крупнейшим центром торговли России с европейским странами в 17 веке был город
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С конца 80 XVI века Архангельск стал центром русской внешней торговли, приносившим до 60 % доходов государственной казны Архангельск 

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