Помогите написать сочинение письмо надо поменять имена и тему . Желательно чтобы ??бращение было к родственникам .

Гость: Гость:

Дорогие бабушка и дедушка! Пишет вам ваш внук. Я хочу вам рассказать о том, как стать снова молодыми! Занимайтесь больше спортом, ешьте правильную пищу. Ведь это хорошо, когда бабушка и дедушка здоровы и молоды. Когда я смотрю на вас думаю, какие вы были в молодости и какими были красивыми! Особенно бабушка! Желаю вам побольше здоровья счастья и душевного тепла. Скоро приеду. Пишите, если что.