Хто такий лицар в синьому в айвенго?

Литература
Хто такий лицар в синьому в айвенго?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не помню. Но по-моему ето Айвенго
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