Перепишите предложения, используя страдательный залог. Переведите. 1. While breathing our organism absorbs various chemical elements. 2. Millions of cars emit harmful substances into the atmosphere. 3. The students have transla...

Гость: Гость:

1. При дыхании наш организм впитывает в себя различные химические элементы. 2. Миллионы автомобилей выбрасывают в атмосферу вредных веществ. 3. Студентов перевели интересную статью. 4. Исследователь представляет новый метод. 5. Наша группа изучает свои данные за неделю