Перепишите предложения, используя страдательный залог. Переведите. 1. While breathing our organism absorbs various chemical elements. 2. Millions of cars emit harmful substances into the atmosphere. 3. The students have transla...

Английский язык

Перепишите предложения, используя страдательный залог. Переведите. 1. While breathing our organism absorbs various chemical elements. 2. Millions of cars emit harmful substances into the atmosphere. 3. The students have translated an interesting article. 4. The researcher is presenting a new method. 5. Our group was studying their data for a week

Автор: Гость