В каких областях науки и техники были достигнуты наиболее значительные успехи СС??Р? Какими новыми явлениями характеризуется развитие науки, образования и искусства в Российской Федерации ? Какие проблемы развития науки и искус...

Гость: Гость:

Наращивание военной мощи государства (появление "ядерного щита").Мелетаризация промышленности(оружия).Научный комплекс,машиностроительный комплекс,ВПК,ТЭК все это улучшалось со временем.Ядерные установки на кораблях (атомный ледокол"Ленин") и на подводных лодках.В 50-60-е годы развивались радиотехника и электроника.Пришло телевидение.Ученые Прохоров и Басос создали первый в мире лазер.С середины 50-х годов научно-техническая революция.Построены новые ГЭС Братская,Куйбышевская,Волжская,Каховская и др. и многое другое.