В каких областях науки и техники были достигнуты наиболее значительные успехи СС??Р? Какими новыми явлениями характеризуется развитие науки, образования и искусства в Российской Федерации ? Какие проблемы развития науки и искус...
История
В каких областях науки и техники были достигнуты наиболее значительные успехи СС??Р? Какими новыми явлениями характеризуется развитие науки, образования и искусства в Российской Федерации ? Какие проблемы развития науки и искусства существовали в СССР, какие существуют в настоящее время в Российской Федерации, других странах СНГ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наращивание военной мощи государства (появление "ядерного щита").Мелетаризация промышленности(оружия).Научный комплекс,машиностроительный комплекс,ВПК,ТЭК все это улучшалось со временем.Ядерные установки на кораблях (атомный ледокол"Ленин") и на подводных лодках.В 50-60-е годы развивались радиотехника и электроника.Пришло телевидение.Ученые Прохоров и Басос создали первый в мире лазер.С середины 50-х годов научно-техническая революция.Построены новые ГЭС Братская,Куйбышевская,Волжская,Каховская и др. и многое другое.
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