Y=√x. Найти наименьшее и наибольшее значение функции на отрезке 0 4

Алгебра
Y=√x. Найти наименьшее и наибольшее значение функции на отрезке 0 4
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Гость:
Наименьшее - это 0; наибольшее - это 2
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