Хто з мореплавців уперше довів що Земля має форму кулі ?
Биология
Хто з мореплавців уперше довів що Земля має форму кулі ?
Ответ(ы):
Гость:
Фернан Магеллан, ні?
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