Из проволоки согнули прямоугольник.Длина прямоугольника 4 2/5 дм, 2 1/4 дм. .Найдите длину проволоки, из которой согнули прямоугольник. Варианты ответов: А. 13 1/2 дм ; Б. 12 1/2 дм ; В. 8 1/20 дм ; Г. 13 3/10 дм РЕШЕНИЕ!
Математика
Из проволоки согнули прямоугольник.Длина прямоугольника 4 2/5 дм, 2 1/4 дм. .Найдите длину проволоки, из которой согнули прямоугольник. Варианты ответов: А. 13 1/2 дм ; Б. 12 1/2 дм ; В. 8 1/20 дм ; Г. 13 3/10 дм РЕШЕНИЕ!
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