Хто започаткував олімпійські ігри за легендою?

История
Хто започаткував олімпійські ігри за легендою?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроде геракл мне так кажется, но я точно помню что участвовали только мужчины
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