Киносъемка сочинение 6а класс

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Киносъемка сочинение 6а класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решил с другом Колей начать снимать фильмы. Он прёнес камеру, я написал сценарий. Мы начали снимать! Было весело. Пришла моя сестра Надя она решила, что тоже хочет принять участие. Позже пришёл мой папа. Он сказал поможет нам смонтировать наш фильм. Папа монтировал долго. Вскоре он позвал нас и мы посмотрели наш фильм. Он получился очень классный!
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