Придумайте задачу на части, СРОЧНО!!!!, заранее спасибо
Математика
Придумайте задачу на части, СРОЧНО!!!!, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли 3 кг мандарин, а вывезли 2 кг яблок. На завтра ожидается поставка еще 3 кг мандарин, но при этом 1 кг вчера продали Сравнените сколько привезли мандаринов и вывезли яблок
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