Кирпич высотой 8 см, шириной 15 см, длиной 25 см имеет массу 2 кг. Какое давление оказы??ает кирпич на пол, находясь в трёх различных положениях?

Физика
Кирпич высотой 8 см, шириной 15 см, длиной 25 см имеет массу 2 кг. Какое давление оказы??ает кирпич на пол, находясь в трёх различных положениях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S. F=mg. S=ab 1)высота и ширина p=2·10/0,8·0,15=167 Па 2)высота и длина p=20/0,8·0,25=100Па 3)длина и ширина p=20/0,25·0,15=533Па
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