Кіт у чоботях 0.5год біг зі швидкістю 55.4км/год,а потім зняв чоботи і 0.2 год йшов зі швидкістю 4,8км/год. Який шлях подолав Кіт ?
Математика
Кіт у чоботях 0.5год біг зі швидкістю 55.4км/год,а потім зняв чоботи і 0.2 год йшов зі швидкістю 4,8км/год. Який шлях подолав Кіт ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение: 55,4 * 0,5 + 4,8 * 0,2 = 28,66 1) 55,4 * 0,5 = 27,7 (км) - расстояние, которое пробежал Кот в сапогах; 2) 4,8 * 0,2 = 0,96 (км) - расстояние, которое прошёл Кот без сапог; 3) 27,7 + 0,96 = 28,66 (км) - шлях подолав Кiт. Вiдповiдь: 28,66 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Последовательность абзацев нужно составить текст если известно 1) текст называет??я лесной барабанщик 2) текст состоит из 3 абзауев 3) в первом абз...
Математика
На стройку необходимо привезти 120 тонн щебня.Одна машина может сделать это за 40 ре??сов,а другая - за 24 рейса.Сколько всего рейсов потребуется с...