Кіт у чоботях 0.5год біг зі швидкістю 55.4км/год,а потім зняв чоботи і 0.2 год йшов зі швидкістю 4,8км/год. Який шлях подолав Кіт ?

Математика
Кіт у чоботях 0.5год біг зі швидкістю 55.4км/год,а потім зняв чоботи і 0.2 год йшов зі швидкістю 4,8км/год. Який шлях подолав Кіт ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение: 55,4 * 0,5 + 4,8 * 0,2 = 28,66  1) 55,4 * 0,5 = 27,7 (км) - расстояние, которое пробежал Кот в сапогах; 2) 4,8 * 0,2 = 0,96 (км) - расстояние, которое прошёл Кот без сапог; 3) 27,7 + 0,96 = 28,66 (км) - шлях подолав Кiт.  Вiдповiдь: 28,66 км.
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