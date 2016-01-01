Какое название ближайшему аулу дал мальчик Досбол,когда повстречал путников

Литература
Какое название ближайшему аулу дал мальчик Досбол,когда повстречал путников
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Время" название ближайшего аула, которое дал мальчик Досбол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ленту длиной 6 метров разрезали на куски по 2/3м Скажи сколько получилось кусков
Ответить
История
Какого года родился александр сергеивич пушкин и сколько ему лет сейчас
Ответить
Математика
Четырехзначное число считается интересным, если его сумма цифр равна удвоенной р??зности между 2016 и самим числом. Найти все интересные числа
Ответить
Математика
У Петра есть 49 синих бусин и одна красная. Сколько синих бусин нужно убратб, что ср??ди оставшихся синие составляли 90%?
Ответить
Химия
Количество электронов на предпоследнем электронном уровне атома кальция равно.... 1) 15 2) 16 3) 17 4) 18
Ответить