Найдите значение a, при которых уравнение ax²-7x+2=0 имеет один корень.
Алгебра
Найдите значение a, при которых уравнение ax²-7x+2=0 имеет один корень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax²-7x+2=0 D=0 7²-4*a*2=0 8a=49 a=49/8.
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