Найдите значение a, при которых уравнение ax²-7x+2=0 имеет один корень.

Алгебра
Найдите значение a, при которых уравнение ax²-7x+2=0 имеет один корень.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax²-7x+2=0    D=0 7²-4*a*2=0 8a=49 a=49/8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите, пожалуйста!:) 36^x - 204 * 6^x-1 - 72 =0
Ответить
Русский язык
Последовательность абзацев нужно составить текст если известно 1) текст называет??я лесной барабанщик 2) текст состоит из 3 абзауев 3) в первом абз...
Ответить
Математика
На стройку необходимо привезти 120 тонн щебня.Одна машина может сделать это за 40 ре??сов,а другая - за 24 рейса.Сколько всего рейсов потребуется с...
Ответить
Математика
2 автомобиля вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 ч. скорость первого автомобиля 60км /ч, второго 70 км/ч....
Ответить
Литература
Сочинение-стих о тишине!!!!
Ответить