На стройку необходимо привезти 120 тонн щебня.Одна машина может сделать это за 40 ре??сов,а другая - за 24 рейса.Сколько всего рейсов потребуется сделать машинам,если они вместе будут перевозить щебень?
Математика
На стройку необходимо привезти 120 тонн щебня.Одна машина может сделать это за 40 ре??сов,а другая - за 24 рейса.Сколько всего рейсов потребуется сделать машинам,если они вместе будут перевозить щебень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 : 40 = 3 (т) перевозит первая машина за один рейс 120 : 24 = 5 (т) перевозит вторая машина за один рейс 3 + 5 = 8 (т) перевозят обе машины за один рейс 120 : 8 = 15 (рейсов)
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