На стройку необходимо привезти 120 тонн щебня.Одна машина может сделать это за 40 ре??сов,а другая - за 24 рейса.Сколько всего рейсов потребуется сделать машинам,если они вместе будут перевозить щебень?

Математика

На стройку необходимо привезти 120 тонн щебня.Одна машина может сделать это за 40 ре??сов,а другая - за 24 рейса.Сколько всего рейсов потребуется сделать машинам,если они вместе будут перевозить щебень?

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