Помогите, пожалуйста!:) 36^x - 204 * 6^x-1 - 72 =0
Алгебра
Помогите, пожалуйста!:) 36^x - 204 * 6^x-1 - 72 =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6^(2x) - 34*6*6^x/6 - 72 = 0 6^(2x) - 34*6^x - 72 = 0 6^x = y y^2 - 34y - 72 = 0 (y-36)(y+2) = 0 6^x = -2 (решений нет) 6^x = 36, x = 2
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