Класс и холл рядом с ним имеют форму прямоугольника. У них одинаковая длина, но ширина класса на 2 м больше, чем ширина холла. На сколько метров больше
Математика
Класс и холл рядом с ним имеют форму прямоугольника. У них одинаковая длина, но ширина класса на 2 м больше, чем ширина холла. На сколько метров больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 4 м, тк периметр эта сумма длин всех сторон и все стороны надо сложить, длина та же, а ширина на 2 разница,при сложении ширина учитывается два раза следуют на 4 м.
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