Моторная лодка в стоячей воде имеет скорость 36 км/ч.Из начального пункта А лодка п??оплывает по течению руки 600 м и возвращается в исходный пункт.Сколько времени для этого необходимо лодке и какова ее средняя скорость,если ск...

Физика
Моторная лодка в стоячей воде имеет скорость 36 км/ч.Из начального пункта А лодка п??оплывает по течению руки 600 м и возвращается в исходный пункт.Сколько времени для этого необходимо лодке и какова ее средняя скорость,если скорость течения реки 18 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S=600 м Vo=10 м/с Vp=18 м/с Т-? T=t1+t2 t1=S/(V0+Vp)=600/(10+5)=40 c t1=S/(V0-Vp)=600/(10-5)=120 c T=160 c  Vc=1200/120=10 м/с
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