Моторная лодка в стоячей воде имеет скорость 36 км/ч.Из начального пункта А лодка п??оплывает по течению руки 600 м и возвращается в исходный пункт.Сколько времени для этого необходимо лодке и какова ее средняя скорость,если ск...

Физика

Моторная лодка в стоячей воде имеет скорость 36 км/ч.Из начального пункта А лодка п??оплывает по течению руки 600 м и возвращается в исходный пункт.Сколько времени для этого необходимо лодке и какова ее средняя скорость,если скорость течения реки 18 км/ч

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