Классификация химических реакций.Реакция соединения,разложения,замещения,обмен??.
Химия
Классификация химических реакций.Реакция соединения,разложения,замещения,обмен??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2(реакция соединения ) 2KNO3=2KNO2+O2(разложения) 2Al+3FeSO4=Al2(SO4)3+3Fe(замещения) NaOH+HCl=NaCl+H2O(обмена)
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