Клематический пояс рек амазонка мисисипи лена обь и нил
География
Клематический пояс рек амазонка мисисипи лена обь и нил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амазонка протекает через - екваториальный пояс и субекваториальный Мисисипи - умеренный и субтропический Лена ,Обь через - умеренный Нил - екваториальный ,субекваториальный и тропический
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Заполните пропуски (10 см. 8 мм.) С.---------------е.---------------к.-----------------м Расстояние между отрезками: СЕ=4 см. ЕК=4 см. КМ= 2...
Математика
В книге где напечатаны рассказ и повесть 68страниц. Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц чем расскз. Сколько страниц щанимает рассказ и скольк...