Клетка мышечной ткани

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Мышечная ткань — это вид ткани, которая осуществляет двигательные процессы в организме человека и животных (например, движение крови по кровеносным сосудам, передвижение пищи при пищеварении и т. д. Миоциты, мышечные волокна Клетки сердечной мышцы - кардиомиоциты