Клетка мышечной ткани

Биология
Клетка мышечной ткани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышечная ткань — это вид ткани, которая осуществляет двигательные процессы в организме человека и животных (например, движение крови по кровеносным сосудам, передвижение пищи при пищеварении и т. д.  Миоциты, мышечные волокна  Клетки сердечной мышцы - кардиомиоциты
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