Объясните как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их 25+65+75 35+17+65+33 27+123+16+234 156+79+21+44

Математика

Объясните как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их 25+65+75 35+17+65+33 27+123+16+234 156+79+21+44

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