Объясните как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их 25+65+75 35+17+65+33 27+123+16+234 156+79+21+44
Математика
Объясните как используя законы сложения можно упростить следующие вычисления и выполните их 25+65+75 35+17+65+33 27+123+16+234 156+79+21+44
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+65+75=(25+75)+65=100+65=165 35+17+65+33=(35+65)+(17+33)=100+50=150 27+123+16+234=(27+123)+(16+234)=150+250=400 156+79+21+44=(156+44)+(79+21)=200+100=300
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