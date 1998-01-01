Клиент взял в банке кредит 120000 под 10% годовых( сложный процент)через сколько лет он выплатит сумму в двое большую ,чем размер кредита

Математика
Клиент взял в банке кредит 120000 под 10% годовых( сложный процент)через сколько лет он выплатит сумму в двое большую ,чем размер кредита
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)В конце первого года долг составит: 120 000 * 1,1 =132 000 2) В конце второго  года долг составит: 132 000 * 1,1 = 145 200 3)В конце третьего  года долг составит: 145 200 * 1,1 = 159 720 4)В конце четвертого  года долг составит: 159 720 * 1,1 = 175 692 5)В конце пятого  года долг составит: 175 692 * 1,1 = 193 261,2 6) В конце шестого  года долг составит: 193 261,2 * 1,1 = 212 587,32 6) В конце седьмого  года долг составит: 212 587,32 * 1,1 = 233 846 Ответ: кредит будет погашен примерно за 6,5 лет.  

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор слова по составу имечко
Ответить
Английский язык
Найди и исправь ошибки. Запиши предложения без ошибок 2 вариант помогите
Ответить
Математика
Решите примеры с остатком, сделайте проверку 4574/65, 8628/93
Ответить
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автома??ины со скоростями 60 километров час и 8 километров час Какое расст...
Ответить
Русский язык
Найди существительные которые нельзя представить в форме множественного числа. гнездо, директор, поляна. грусть, кинотеатор.
Ответить