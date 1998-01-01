Клиент взял в банке кредит 120000 под 10% годовых( сложный процент)через сколько лет он выплатит сумму в двое большую ,чем размер кредита

Гость: Гость:

Решение: 1)В конце первого года долг составит: 120 000 * 1,1 =132 000 2) В конце второго года долг составит: 132 000 * 1,1 = 145 200 3)В конце третьего года долг составит: 145 200 * 1,1 = 159 720 4)В конце четвертого года долг составит: 159 720 * 1,1 = 175 692 5)В конце пятого года долг составит: 175 692 * 1,1 = 193 261,2 6) В конце шестого года долг составит: 193 261,2 * 1,1 = 212 587,32 6) В конце седьмого года долг составит: 212 587,32 * 1,1 = 233 846 Ответ: кредит будет погашен примерно за 6,5 лет.