В чём смысл пословицы: на миру и смерть красна
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В чём смысл пословицы: на миру и смерть красна
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Гость:
Мне кажется, что ты не грешил в течение своих лет, то и смерть не страшно .
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