Книга была приготовлена за два месяца. ДВА МЕСЯЦА - это дополнение, определение или обстоятельство?

Русский язык
Книга была приготовлена за два месяца. ДВА МЕСЯЦА - это дополнение, определение или обстоятельство?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение по идее  .................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Смешали шоколадные конфеты, леденцы и карамель. Масса карамели равна X грамм, масс?? леденцов в 1.5 раза больше массы карамели, а масса шоколадных ...
Ответить
Окружающий мир
Какие способы превращения войны использует ООН
Ответить
Биология
Чем отличается входящая в легкие кровь и выходящая из легких кровь? СРОЧНО!!!
Ответить
Алгебра
Значение какого из выражения является рациональным числом: 1)√12-3√9 2) √21/√12 3) (???25-√3)-(√25+√3) 4)ни какое
Ответить
Биология
Мох, образующий торф.
Ответить