Книга была приготовлена за два месяца. ДВА МЕСЯЦА - это дополнение, определение или обстоятельство?
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Книга была приготовлена за два месяца. ДВА МЕСЯЦА - это дополнение, определение или обстоятельство?
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