Книга дороже тетради в 3 раза а тетрадь дешевле книги на 12 рублей.Сколько стоит книги?

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Пусть тетрадь стоит х, тогда книга будет стоить 3х или х+12 Поскольку стоимость книги = стоимость книги, то: 3х = х + 12 3х - х = 12 2х = 12 х = 6 Тетрадь стоит х = 6 Книга стоит 3х, тоесть 3*6 = 18 Проверяем: Книга в 3 раза дороже тетради: 6*3 = 18 Книга на 12 рублей дороже тетради: 6+12 = 18 Ответ: 18 рублей