Книга по биологии состоит из 180 страниц. На каждой странице 60 строк. В каждой строк?? 45 символов. Определить информационный объём текста. Информатика 7 класс
Информатика
Книга по биологии состоит из 180 страниц. На каждой странице 60 строк. В каждой строк?? 45 символов. Определить информационный объём текста. Информатика 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один символ весит 1 байт 1*180*60*45 = 486`000 байт = 474.609375 кб
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