Книга по биологии состоит из 180 страниц. На каждой странице 60 строк. В каждой строк?? 45 символов. Определить информационный объём текста. Информатика 7 класс

Информатика

Книга по биологии состоит из 180 страниц. На каждой странице 60 строк. В каждой строк?? 45 символов. Определить информационный объём текста. Информатика 7 класс

Автор: Гость