Книги джунглей Киплинга читаем стройная Тень скользнула в кольцо вокруг это была Багира чёрная вся черная как чернила на спят на неизведанной как выделенные клейма кризисном освещение Багира это

Окружающий мир

Книги джунглей Киплинга читаем стройная Тень скользнула в кольцо вокруг это была Багира чёрная вся черная как чернила на спят на неизведанной как выделенные клейма кризисном освещение Багира это

Автор: Гость