Когда 78 пассажиров заняли в самолете свои места, остались свободными 40% всех мест. Сколько пассажиров вмещает самолет? Прошу, очень надо

Алгебра

Когда 78 пассажиров заняли в самолете свои места, остались свободными 40% всех мест. Сколько пассажиров вмещает самолет? Прошу, очень надо

Автор: Гость