Когда 78 пассажиров заняли в самолете свои места, остались свободными 40% всех мест. Сколько пассажиров вмещает самолет? Прошу, очень надо
Алгебра
Когда 78 пассажиров заняли в самолете свои места, остались свободными 40% всех мест. Сколько пассажиров вмещает самолет? Прошу, очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-40=60% составляют 78 пассажиров 78 пасс. 60% х пасс. 100% 60х=100*78 х=7800/60 х=130 Ответ: 130 пассажиров вмещает самолет
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