Каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя находиться в одном ряду кресел салона самолета?
География
Каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя находиться в одном ряду кресел салона самолета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смею предположить что возможно это беременные женщины; либо люди с ограниченными возможностями; ну или кошке и собаке. Точно не знаю
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