Помогите пожалуйста составить рассказ как я провёл лето на анлийском языке, небольшой

Английский язык
Помогите пожалуйста составить рассказ как я провёл лето на анлийском языке, небольшой
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