Докажите что. Значение выражения равно нулю при любом y : 6(3у-4)-2(9у-11)+2
Алгебра
Докажите что. Значение выражения равно нулю при любом y : 6(3у-4)-2(9у-11)+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(3у-4)-2(9у-11)+2=0 18у-24-18у+22+2=0 18у-18у=24-24 ур-е является тождеством. верно при любом у
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