Докажите что. Значение выражения равно нулю при любом y : 6(3у-4)-2(9у-11)+2

Алгебра
Докажите что. Значение выражения равно нулю при любом y : 6(3у-4)-2(9у-11)+2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(3у-4)-2(9у-11)+2=0 18у-24-18у+22+2=0 18у-18у=24-24 ур-е является тождеством. верно при любом у
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Всем привет ! Математика 2 класс ! Помогите решить задачи !Потом 2, и 2.1
Ответить
Русский язык
В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова..исправьте о??ибку:шестистами учебниками..поезжай вперед..спелых абрикосов..то...
Ответить
История
У какого государства войска строились в виде фланги и самый известный полководец этого государства. Заранее спасибо!
Ответить
Биология
Определите название этого цветы
Ответить
История
Один день из жизни вельможи
Ответить