Один день из жизни вельможи

История
Один день из жизни вельможи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вельможа с ура до вечера выполнял прихоти фараона , докладывал о военых походах и проводил время с семьёй 
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