В конце 18 века в одной из школы Германии во время урока учитель дал задание ученик??м найти сумму всех натурнирных чисел
Математика
В конце 18 века в одной из школы Германии во время урока учитель дал задание ученик??м найти сумму всех натурнирных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот такой ответ суммы всех натур.ч-1/12
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