В конце 18 века в одной из школы Германии во время урока учитель дал задание ученик??м найти сумму всех натурнирных чисел

Математика

В конце 18 века в одной из школы Германии во время урока учитель дал задание ученик??м найти сумму всех натурнирных чисел

Автор: Гость