Номер 165 надеюсь что все видно отлично
Алгебра
Номер 165 надеюсь что все видно отлично
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7√2; 23√72; √30 2) 5√72; 12√62; √17 3)25√250; 8√15; √41
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