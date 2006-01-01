Организатор для проведения олимпиады приготовил две пачки заданий по 40 штук в каждой к нему за задариями подошли три учителя:первому нужно 30 экземпляров заданий

Математика

Организатор для проведения олимпиады приготовил две пачки заданий по 40 штук в каждой к нему за задариями подошли три учителя:первому нужно 30 экземпляров заданий

Автор: Гость