Организатор для проведения олимпиады приготовил две пачки заданий по 40 штук в каждой к нему за задариями подошли три учителя:первому нужно 30 экземпляров заданий
Математика
Организатор для проведения олимпиады приготовил две пачки заданий по 40 штук в каждой к нему за задариями подошли три учителя:первому нужно 30 экземпляров заданий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/2=80 80-30=50 ответ осталось 50 пачек
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