Фразеологизм о чём-либо абсолютно непостижимом, недоступном пониманию, скрытом о?? непосвящённых
Русский язык
Фразеологизм о чём-либо абсолютно непостижимом, недоступном пониманию, скрытом о?? непосвящённых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троянский конь (коварный замысел), уму непостижимо, эзопов язык (язык иносказательный, непрямой, с намеками),
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Организатор для проведения олимпиады приготовил две пачки заданий по 40 штук в каждой.К нему за заданиями подошли три учителя:первому нужно 30 экзе...
Обществознание
Как понять эти слова (кратко , главное и по русски) Из написанного Екатериной Великой «Наставления к воспитанию внуков». 1.)Детям трудно иметь ...