Фразеологизм о чём-либо абсолютно непостижимом, недоступном пониманию, скрытом о?? непосвящённых

Русский язык
Фразеологизм о чём-либо абсолютно непостижимом, недоступном пониманию, скрытом о?? непосвящённых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троянский конь (коварный замысел), уму непостижимо, эзопов язык (язык иносказательный, непрямой, с намеками), 
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