У какого государства войска строились в виде фланги и самый известный полководец этого государства. Заранее спасибо!

История
У какого государства войска строились в виде фланги и самый известный полководец этого государства. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаланги* у древнеримского, у спарты  у спарты - Клеомен I
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