У какого государства войска строились в виде фланги и самый известный полководец этого государства. Заранее спасибо!
История
У какого государства войска строились в виде фланги и самый известный полководец этого государства. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаланги* у древнеримского, у спарты у спарты - Клеомен I
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
История
Русский язык
Математика
В конце 18 века в одной из школы Германии во время урока учитель дал задание ученик??м найти сумму всех натурнирных чисел