Всем привет ! Математика 2 класс ! Помогите решить задачи !Потом 2, и 2.1
Математика
Всем привет ! Математика 2 класс ! Помогите решить задачи !Потом 2, и 2.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 35-9=26 (т). 2.1. 26 × 3 = 78 (руб.)
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