В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова..исправьте о??ибку:шестистами учебниками..поезжай вперед..спелых абрикосов..тоньше нитки..через полтора месяцев

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В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова..исправьте о??ибку:шестистами учебниками..поезжай вперед..спелых абрикосов..тоньше нитки..через полтора месяцев

Автор: Гость