В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова..исправьте о??ибку:шестистами учебниками..поезжай вперед..спелых абрикосов..тоньше нитки..через полтора месяцев
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В одном из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова..исправьте о??ибку:шестистами учебниками..поезжай вперед..спелых абрикосов..тоньше нитки..через полтора месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через полтора месяца!!!!!!!
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У какого государства войска строились в виде фланги и самый известный полководец этого государства. Заранее спасибо!
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