Пожалуйста,продолжите текст(3-4)сложных предложенияНичего в голову не идет( извините за качество фото...

Гость: Гость:

Раннее утро было славное, свежее, солнечное и бодрящее. Маленькие и пестрые тучки стояли кудрявыми барашками на бледно-ясной лазури вечернего безоблачного неба. Мелкая, словно бусины, роса высыпала на свежих листьях и душистых травах, блистала серебром на тонких, словно кружево, паутинках Влажная, темная земля,казалось, еще хранила румяный след той вечерней зари. Со всего неба сыпались прощальные песни ,улетавших на юг, жаворонков