Пожалуйста,продолжите текст(3-4)сложных предложенияНичего в голову не идет( извините за качество фото...

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Пожалуйста,продолжите текст(3-4)сложных предложенияНичего в голову не идет( извините за качество фото...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раннее утро было славное, свежее, солнечное и бодрящее. Маленькие и пестрые тучки стояли кудрявыми барашками на бледно-ясной лазури вечернего безоблачного неба. Мелкая, словно бусины, роса высыпала на свежих листьях и душистых травах, блистала серебром на тонких, словно кружево, паутинках Влажная, темная земля,казалось, еще хранила румяный след той вечерней зари. Со всего неба сыпались прощальные песни ,улетавших на юг, жаворонков
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