Помогите очень надо 5х+8+2(6-х)=-3(2-3)
Алгебра
Помогите очень надо 5х+8+2(6-х)=-3(2-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+8+12-2х=-6+9 5х-2х=-6+9-8-12 3х=-17 х=-17/3
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