Когда начнется 3 мировая война примерно и это история

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Холодная война, начавшаяся почти сразу по окончании Второй мировой войны, принесла с собой конфронтацию между социалистическим и капиталистическим лагерем, которая, по мнению историков, могла повлечь за собой глобальный конфликт с применением ОМП. Основой военной доктрины США в 1950-е годы становится так называемое массированное возмездие, подразумевающее ответный удар, превосходящий по разрушительной мощи первый[2].Ближе всего к началу третьей мировой войны человечество стояло, по мнению некоторых, во время Карибского кризиса 1962 года. Конфронтация стала последствием размещения СССР ядерных ракет на Кубе как ответ на аналогичные действия США в Европе и Турции вблизи советских границ. 25 октября 1962 года Джон Кеннеди[3] отдал приказ повысить боевую готовность командования стратегической авиации США (Strategic Air Command) до уровня DEFCON-2 (первый и единственный[4] раз в истории США)[5]. 27 октября 1962 года военные советники президента США предложили ему начать вторжение на Кубу, но Кеннеди отказался от такого варианта развития событий[6][7].В 1970—1980-е годы было несколько серьёзных случаев «ложной тревоги» в ПРО США и советской системе предупреждения, которые могли перерасти в крупномасштабный конфликт. Один из наиболее опасных случаев произошёл в ночь с 25 на 26 сентября 1983 года, когда советская система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала запуск МБР «Минитмен» с территории США. Тревога также оказалась ложной[8][9].С ростом военного потенциала обеих сторон на смену «массированному возмездию» приходит ядерное сдерживание. Свёртывание вооружений, совпавшее с перестройкой и последующим распадом СССР в 1985—1990-е годы, снизило вероятность перерастания противостояния во всеобщий вооружённый конфликт.С конца XX века понятие приобретает иной смысл. Противодействие международному терроризму становится приоритетной задачей для вооружённых сил развитых стран. Третьей мировой войной начинают называть борьбу с крупнейшими террористическими организациями. Третьей мировой войной также называют возможные последствия потенциального применения ОМП странами, официально не присоединившимися к ядерному клубу и бесконтрольно наращивающими свой военный потенциал (Иран, Израиль)[10].