Ребята помогите составить памятку по закаливанию сестре в школу нужно. А точнее н??жно написать как правильно закаливаться. Прошу ответьте и помогите

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Вылив ведро ледяной воды на своё тело, человек должен понимать, что это серьёзное испытание для организма. Чтобы не заработать серьёзные заболевания, закаляться необходимо постепенно. Выбирая способ закаливания, стоит учитывать свой образ жизни, возраст и общее самочувствие. Лучше обратиться к врачу, он подскажет и определит подходящий вид закаливания. Закаляться можно, принимая солнечные или воздушные ванны, водные процедуры (обливание, обтирание, душ, купание в водоёмах, бассейнах и пр.), обтираясь снегом и т.д. Не стоит начинать закаляться, если организм ослаблен, что может быть вызвано стрессом, простудой и пр. Если после нескольких процедур человек заметил, что у него пропадает аппетит, ухудшился сон - это первые признаки того, чтобы данный способ закаливания ему не подходит. В летний период можно принимать солнечные ванны. Загорая на пляже, или играя, например, в футбол, человек, не осознавая того, закаляет свой организм. Главное - не получить солнечный удар или ожог. Длительность сеанса не должна превышать 10-15 минут. Принимать солнечную ванну нужно утром или вечером, когда солнечная активность умеренная. Зимой начать закаляться можно с помощью простых прогулок на свежем воздухе. Такие процедуры подходят людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной или эндокринной системой. Прогулки улучшают пищеварение, в крови повышается уровень гемоглобина. Длительность процедур рассчитывается индивидуально в зависимости от состояния и возраста человека. Воздушные ванны лучше совмещать с активным отдыхом, например, катанием на коньках, лыжах, бегом и пр. Можно закаляться и дома, например, начав ходить по квартире босиком. Лучше делать это в обнаженном виде, ступая не только по ковру, но и по паркету, линолеуму и прохладному кафелю. Первые сеансы не должны превышать 7-8 минут, позже можно прибавлять по 5 минут, со временем доведя длительность сеанса босохождения до 40 минут. Помимо этого, в домашних условиях можно закалять ноги с помощью ванн, что подойдёт людям, часто страдающим простудными заболеваниями. Процедура проводится за час до сна. Температура воды, в которую нужно помещать ноги до середины голени, должна быть около 38°C. Снижать температуру лучше медленно - на 1-2 градуса через день. Когда вода будет доведена до практически ледяной, нужно приготовить ещё одну ёмкость - с горячей водой. И опускать ноги попеременно то в холодную, то в горячую воду. Если человек почувствовал небольшое недомогание, от водных процедур стоит отказаться. Многие закаляются с помощью контрастного душа - к нему также необходимо привыкать. Для этого около недели нужно принимать душ с привычной температурой воды, после чего в очередной раз нужно включить холодную воду (на 5-8 секунд) и опять переключиться на комфортную для тела температуру. Со временем количество включений холодной воды можно довести до трёх раз. Специалисты говорят, что контрастный душ должен быть примерно таким: около 30 секунд тёплая вода, после чего около минуты горячая вода, холодная вода - около 40 секунд, горячая вода - 30 секунд и холодная вода - более одной минуты. Начинающим лучше сначала попробовать обтираться мокрым полотенцем, вода не должна быть ниже 18 °C. После обтирания можно дать воде испариться на теле при комнатной температуре или вытереться сухим полотенцем быстрыми и резкими движениями, как бы втирая влагу в кожу. Самым экстремальным видом закаливания считаются обтирание снегом и моржевание. Отметим, что к ним можно приступать только тогда, когда человек может находиться около трёх минут под холодным душем. Обтираться снегом стоит 3-4 раза в неделю. Людям, страдающим кожными заболеваниями, обтирание противопоказано. Снег должен быть рыхлым, чтобы не поцарапать кожу. Перед процедурой нужно немного разогреться - к примеру, сделать небольшую зарядку. Если ступни или тело стали мёрзнуть, процедуру нужно закончить. Моржевание - для подготовленных людей. Новичкам можно заходить в ледяную воду не более, чем на 10 секунд. Опытные могут плавать от 2 до 3 минут.