Что олчает человека от жмвотных

Окружающий мир
Что олчает человека от жмвотных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовность - это то, что отличает человека от животного и растения. Для ее совершенствования, не нужен комфорт (тепло, светло, кол-во денег и материальных благ) , соответственно половое влечение, тоже не ее составляющая

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