Среди указаных скоростей выберите ту, которая вдвое меньше какой либо другой из п??речисленых 1) 1км/мин ; 2) 20м/с ; 3) 300 м/мин. ; 4) 30 км/ч

Алгебра

Среди указаных скоростей выберите ту, которая вдвое меньше какой либо другой из п??речисленых 1) 1км/мин ; 2) 20м/с ; 3) 300 м/мин. ; 4) 30 км/ч

Автор: Гость