Среди указаных скоростей выберите ту, которая вдвое меньше какой либо другой из п??речисленых 1) 1км/мин ; 2) 20м/с ; 3) 300 м/мин. ; 4) 30 км/ч
Алгебра
Среди указаных скоростей выберите ту, которая вдвое меньше какой либо другой из п??речисленых 1) 1км/мин ; 2) 20м/с ; 3) 300 м/мин. ; 4) 30 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведём всё в м/с. 1 км/мин = 1000 м/60 с = 16,67 м/с 20 м/с = 20 м/с 300 м/мин = 300 м/60 с = 5 м/с 150 дм/с = 15 м/с 30 км/ч = 30000 м/3600 с = 300/36=50/6=8,33 м/с. 1 км/мин = 2*30 км/ч 150 дм/с = 3*300 м/мин 20 м/с = 4*300 м/мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каждой строчке соедини стрелкой рамку с выражениями и кружок с его значением ка?? показано в образце
Математика